Alexander Simmelhack è un colpo di calciomercato del Milan per la Primavera di Ignazio Abate. Il centravanti classe 2005 arriva dal Copenhagen

Nuovo colpo di calciomercato del Milan per la Primavera di mister Ignazio Abate. Dopo il difensore svedese Fredrik Nissen, infatti, il Diavolo ha messo a segno un altro acquisto in Scandinavia. Ecco, qui, di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dal club di Via Aldo Rossi.