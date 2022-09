Calciomercato Milan Primavera, Coubis verso il rinnovo fino al 2027

Stando a quanto riportato sul proprio account Twitter dal noto giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan è in trattativa avanzata per il rinnovo contrattuale fino al 2027 del difensore e capitano Andrei Coubis .

Sempre secondo Schira, il Milan avrebbe rifiutato diverse offerte per il giocatore di nazionalità rumena nella scorsa sessione estiva di Calciomercato.