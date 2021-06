Calciomercato Milan – Prima proposta per Yaremchuk: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Roman Yaremchuk, consigliato da Andriy Shevchenko, è nel mirino del club rossonero per l'attacco

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta facendo un pensiero a Roman Yaremchuk. L'attaccante, classe 1995, è titolare dell'Ucraina di Andriy Shevchenko in questi Campionati Europei, dove ha già fatto due gol in due partite, contro Olanda e Macedonia del Nord.