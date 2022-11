Calciomercato Milan – Previsto un incontro con l’agente di Bennacer | News

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti sviluppi in merito al futuro di Ismael Bennacer. Ieri Paolo Maldini, presente al 'Globe Soccer Awards' a Dubai, non ha negato che nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro con l'agente del centrocampista algerino per discutere del rinnovo del contratto che lo lega attualmente al Milan fino a giugno del 2024.