Milan, previsti nuovi contatti per Renato Sanches | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sono previsti dei nuovi contatti nei prossimi giorni tra il Milan e Renato Sanches

Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista ivoriano, come ben si sa, è in scadenza di contratto a giugno e tutto fa pensare che prenderà la stessa strada presa dai suoi due ex compagni Donnarumma e Calhanoglu, ovvero quella del trasferimento a parametro zero. In tal senso, il club di via Aldo Rossi sta già pensando a diversi nomi che possano sostituire degnamente un calciatore così importante quale è Kessié negli schemi tattici di Stefano Pioli.