Calciomercato Milan – Presto un summit con l’agente di Musacchio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, ha concluso anzitempo la sua stagione 2019-2020 a causa di un’operazione alla caviglia che lo terrà fuori, presumibilmente, fino alla fine del mese di ottobre. Ha terminato la sua annata con 18 presenze in Serie A con il Diavolo.

Musacchio, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, era un nome molto ambito in Spagna, in particolar modo dal Valencia, quale rinforzo per la retroguardia. L’infortunio, però, potrebbe aver cambiato la situazione e, pertanto, prossimamente, come rivelato da ‘calciomercato.com‘, è atteso in Italia il suo agente, Marcelo Lombilla, per fare il punto con il club di Via Aldo Rossi.

L’intenzione del Milan è sempre stata quella di cedere Musacchio, in questa sessione di calciomercato, per 8-10 milioni di euro. Questi, dunque, potrebbero essere gli ultimi momenti dell’argentino in maglia rossonera … LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

