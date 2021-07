Calciomercato Milan – Presto nuovi incontri per il rinnovo di Kessié

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Franck Kessié in questo calciomercato. Il centrocampista classe 1996 è in scadenza nel giugno 2022

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Franck Kessié in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista classe 1996 andrà in scadenza di contratto nel giugno 2022 e la volontà di entrambe le parti è quella di giungere ad un accordo. Nei prossimi giorni, riferisce 'Sky Sport', sono previsti ulteriori incontri per provare a definire la trattativa. Filtra cauto ottimismo sul rinnovo di Kessié con il Milan. Milan, Vlasic per la trequarti? Costi e dettagli dell'operazione >>>