Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Si punta al prestito di Chukwuemeka”

Calciomercato, Chukwuemeka in prestito?

Il Milan valuta anche l'opzione Chukwuemeka per il proprio centrocampo. Secondo quanto riferito da Football London, il Milan avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per un prestito ma i Blues non vogliono includere opzione per l'acquisto definitivo del centrocampista. Inoltre, il nuovo tecnico Pochettino vorrà incontrare i propri giocatori per definire. Proprio quello di Chukwuemeka sembra lontano dal Chelsea e da Londra. LEGGI ANCHE: Milan, piace Chukwuemeka. Ecco chi è il calciatore del Chelsea