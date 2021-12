Calciomercato Milan – Pressing sul Bordeaux per liberare subito Adli

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Yacine Adli, in prestito al Bordeaux, dovrebbe sbarcare a Milanello a luglio. A meno che ...

Daniele Triolo

Il Milan, nell'imminente sessione di calciomercato invernale, potrebbe anticipare l'arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Adli, come si ricorderà, è stato acquistato dal Diavolo la scorsa estate e poi lasciato in prestito ai 'Girondins' di Vladimir Petković per l'intera annata 2021-2022.

Ora, però, il Milan starebbe valutando di farlo sbarcare a Milanello già a gennaio per rinforzare il centrocampo della formazione di mister Stefano Pioli. Questo perché, con Franck Kessié ed Ismaël Bennacer in Coppa d'Africa, i piani dei rossoneri ruotavano attorno all'impiego, in mediana, di Tiémoué Bakayoko, Sandro Tonali e Rade Krunić nel periodo in cui mancheranno gli africani.

Bakayoko, però, quest'anno sta incontrando molte difficoltà e, pertanto a 'Casa Milan' si starebbe meditando di cambiare strategia su Adli, facendo pressing sul Bordeaux per far approdare subito il talentuoso centrocampista nella Serie A italiana. Non sarà semplice, però, convincere il club di Gerard Lopez a privarsi del giocatore ora: è un intoccabile della formazione titolare del Bordeaux.

Ha giocato tutte e 19 le gare di Ligue 1, in campo per 1.308 minuti, è il terzo giocatore di movimento più utilizzato della rosa del Bordeaux. Nello schema di Petković fa tutto: trequartista, mezzala, centrocampista centrale. Nel Milan, pertanto, tornerebbe utilissimo sia come rinforzo in mediana che come sostegno a Brahim Díaz qualche metro più avanti. Sarà liberato subito per il Diavolo?