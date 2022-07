Calciomercato Milan – Il Presidente del Lione: ”Offerte per Paquetá”

Il calciomercato del Milan passerà inevitabilmente anche dal capitolo cessioni; in particolare, il Diavolo segue interessato le vicende riguardanti l'eventuale spostamento di un giocatore che non fa più parte della rosa rossonera da un paio di anni: parliamo di Lucas Paquetá. Al momento del suo passaggio al Lione, il Milan si è assicurato una percentuale del 15% sulla cifra concordata dai francesi per la futura rivendita del brasiliano.