Calciomercato Milan – Preoccupa lo stallo per De Ketelaere: il piano b

Se De Ketelaere non dovesse arrivare, il calciomercato del Milan concentrerebbe le sue energie su un piano b alternativo

Nonostante il blitz belga di giovedì, Maldini e Massara non sono riusciti a chiudere l'operazione per portare Charles De Ketelaere al Milan. Le distanze economiche con il Club Bruges non sono ancora state coperte e lo stallo dei negoziati comincia a preoccupare.