Calciomercato Milan – Gli occhi della Premier League su Dia

Boulaye Dia sta giocando un campionato sorprendente con la Salernitana, tanto da essere un potenziale obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri, infatti, dovranno investire alla ricerca della punta del futuro. Il solo Giroud, per i prossimi anni, non potrà bastare e gli altri attaccanti non offrono garanzie. Il senegalese è in prestito dal Villarreal con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Come riportato da TeamTalk, su Dia, ci potrebbe essere un'asta importante e internazionale. Per la punta, infatti, ci sarebbe l'interesse di club inglesi e francesi. Tra tutte, l'Everton e il Leeds avrebbero intenzione di fare sul serio. Ad oggi, il suo valore supererebbe di poco i 15 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire fino al termine della stagione. Una possibile sfida per il Milan, che se vorrà portarsi a casa Dia, dovrà, probabilmente, sudare parecchio.