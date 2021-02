Calciomercato Milan – Pradè: “Rinnovo Milenkovic? Ne stiamo parlando”

Calciomercato Milan, Pradè su Milenkovic

Il nome di Nikola Milenkovic è spesso finito nel mirino della dirigenza del Milan. Il pupillo di Stefano Pioli, visto il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe cambiare aria per provare una nuova esperienza. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato proprio del rinnovo del giocatore. Ecco le dichiarazioni all'interno della conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit: "Ne stiamo parlando, sono situazioni che affronteremo ma in questo momento dobbiamo pensare solo al campo. La squadra sta rispondendo, a volte arrivano ottimi risultati, altre meno. Pensiamo solo a giocare".