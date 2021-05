Calciomercato Milan – Pradè: “Milenkovic non ha detto di voler andare via”

Daniele Pradè, d.s. della Fiorentina, ha parlato del futuro di Milenkovic, da tempo un'obiettivo di mercato del Milan

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto chiarezza ai microfoni di 'Dazn' sulle dichiarazioni rilasciate in settimana da Nikola Milenkovic. Queste le parole del dirigente viola. "L'intervista è stata interpretata, lui ha ringraziato fortemente per la crescita avuta in questa città. Sappiamo che ha un anno di contratto ma parliamo constantemente con lui, non ha detto che vuole andare via da Firenze. Se ci sarà l'opportunità vedremo se resterà con noi, è professionista esemplare". Come ben si sa, Milenkovic è da tempo oggetto di desiderio della società rossonera. Come confermato anche da Pradè, il serbo ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Chissà se arriverà quest'estate in caso di mancato riscatto di Tomori dal Chelsea. Intanto questa la probabile formazione del Milan contro la Juventus.