Milan, senti Potter: “Ziyech ci piace come giocatore”

Per il Milan mancano ormai pochi giorni alla sfida contro la Salernitana , prevista per il 4 gennaio. Stefano Pioli avrà ancora l'amichevole contro il PSV per provare la formazione per la ripresa della Serie A. Occhio anche al calciomercato .

"Conosciamo le sue qualità, ci piace come giocatore. Al Chelsea ci sono sempre buoni giocatori che non sono nell'undici titolare. Sono felicissimo per lui, col quale mi sono tenuto in contatto per tutta la Coppa del Mondo". Hakim Ziyech sarebbe da tempo nel mirino del calciomercato del Milan, anche se, le ultime news, parlano di rallentamenti e problemi con le richieste d'ingaggio. Il marocchino, al Chelsea, ha giocato veramente poco e potrebbe cambiare maglia già a gennaio. Calciomercato Milan – Non solo Sportiello, spunta un altro nome