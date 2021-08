Calciomercato Milan – Posto Champions per Bakayoko: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea, può far ritorno in rossonero dopo due stagioni

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrocampista francese, classe 1994, è sempre nei pensieri del club di Via Aldo Rossi che, di fatto, gli ha 'prenotato' un posto in organico. In Bakayoko, infatti, i dirigenti rossoneri vedono quell'elemento di quantità e qualità a centrocampo che può consentire di allestire un reparto di centrocampo competitivo per affrontare da protagonisti Serie A e Champions League.