Calciomercato Milan – Possibile partenza per Duarte: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, Léo Duarte potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane. L’agente del centrale brasiliano, Alessandro Lucci, ha fatto visita ieri negli uffici di Casa Milan e con ogni probabilità si è discusso del futuro del suo assistito che potrebbe partire in prestito. Il classe 1996, arrivato un anno fa dal Flamengo per 11 milioni, potrebbe lasciare dopo un’annata davvero sfortunata dal punto di vista fisico.

