Calciomercato Milan – Possibile colpo in difesa dallo Spezia di Motta

Il calciomercato del Milan ruota attorno a tanti nomi, alcuni anche un po' sorprendenti, ma comunque considerabili utili al progetto

Le sorprese, si sa, in sede di calciomercato possono arrivare in qualsiasi momento, soprattutto se è il Milan la società attiva da questo punto di vista.

Ed un nome che a sorpresa potrebbe far comodo ai rossoneri è quello di Martin Erlic , centrale difensivo dello Spezia ed autentica colonna portante del club allenato da Thiago Motta .

Il forte difensore, che quest'anno in campionato ha già all'attivo 22 presenze e 2 gol, secondo quanto detto dal compagno di squadra Dimitrios Nikolau ai microfoni di calciomercato.it, "sarebbe già pronto per il Milan".

Il classe 1998 è però di proprietà del Sassuolo, che lo pescò giovanissimo dal vivaio del Parma: bisognerà quindi, per l'ennesima volta, trattare con gli emiliani per portare a termine la trattativa. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>