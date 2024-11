Calciomercato Milan – Proposto un veterano del Porto: ecco tutti i dettagli

Al Milan , in vista delle prossime sessioni di calciomercato, sarebbe stato proposto un veterano del Porto . Come noto, infatti, il club rossonero è da tempo alla ricerca di un vice Theo Hernandez che sia al livello del francese o quanto meno ci si avvicini il più possibile. Filippo Terracciano , fino a questo momento, non ha dato le garanzie che ci si attendeva, mentre Alex Jimenez non viene praticamente mai schierato da Paulo Fonseca . Un rinforzo potrebbe quindi arrivare a gennaio, se le voci che si susseguono nelle ultime ore dovessero essere confermate.

Calciomercato Milan - Porto disposto a vendere Wendell: c'è un assist che può favorire il colpo

Secondo quanto riferito infatti da 'ASRomaLive.it' al Milan sarebbe stato proposto Wendell. Il 31enne terzino sinistro è in scadenza a giugno del 2025 e il Porto sarebbe disposto a lasciarlo partire già nel corso della sessione invernale di calciomercato a fronte di un piccolo indennizzo. Il brasiliano, per altro, è seguito da un'agenzia che a sua volta è in ottimi rapporti con il club rossonero. Se questa voce, che per adesso rimane tale, dovesse trasformarsi in qualcosa di più per il Diavolo sarebbe un ottimo innesto.