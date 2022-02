Calciomercato Milan – Pobega, valore raddoppiato grazie a Juric

Tommaso Pobega, nel prossimo calciomercato estivo, rientrerà al Milan. Ecco quanto vale oggi il cartellino del centrocampista italiano

Tommaso Pobega , classe 1999 , tornerà al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il prossimo 30 giugno , infatti, scadrà il periodo di prestito al Torino ed il giocatore, come da accordi, tornerà a Milanello per mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli in vista della stagione 2022-2023 .

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, però, l'esperienza sotto la Mole, agli ordini del tecnico granata Ivan Juric , sta giovando moltissimo al giovane Pobega. Il giocatore, infatti, è entrato nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini imponendosi con la maglia del Toro in Serie A .

Finora, in stagione, ha realizzato 4 reti e fornito un assist in 22 partite disputate in campionato. Numeri eccellenti che hanno fatto, per ora, raddoppiare il suo iniziale valore di mercato. Se, infatti, la scorsa estate Pobega aveva una valutazione di 10 milioni di euro, grazie all'impiego che ne ha fatto Juric al Torino adesso il suo cartellino vale almeno 20 milioni di euro.