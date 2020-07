Calciomercato Milan – Pobega torna per rimanerci almeno fino a gennaio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di almeno un centrocampista per la prossima stagione che possa rafforzare il reparto mediano del campo. Ecco che il rientro di Tommaso Pobega (ora in forza al Pordenone in Serie B) non è a questo punto da escludere.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi di calciomercato.com, Pobega potrebbe tornare in rossonero e rimanerci quantomeno fino alla sessione invernale di calciomercato, cioè a gennaio. Con i neroverdi, Pobega in questa stagione ha giocato per ora 30 partite fra cadetteria e Coppa Italia, segnando 6 gol e fornendo 3 assist vincenti ai compagni. Non male per un classe 1999. Dopo due anni di gavetta, Pobega potrebbe dunque fare il salto definitivo nei “grandi”.

