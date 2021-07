Calciomercato Milan – Pobega rimarrà: basta errori ‘alla Locatelli’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, rientrato dal prestito allo Spezia, resterà in rossonero con Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato molto dinamica, ha cambiato idea su Tommaso Pobega. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il calciatore, classe 1999, cresciuto nel vivaio del Milan, è reduce da tre stagioni in prestito. La sua carriera, finora, è andata in crescendo: primo anno alla Ternana, con 32 presenze e 3 gol in Serie C. Secondo anno al Pordenone, in Serie B, con 31 partite e 5 reti. Terzo ed ultimo anno allo Spezia, in Serie A, con 20 gare e 6 gol all'attivo.

Niente male per un ragazzo che, in Liguria, ha dovuto sgomitare per un posto da titolare nella formazione iniziale di Vincenzo Italiano. Rientrato alla base per fine prestito in estate, tutti consideravano Pobega di passaggio al Milan. L'impressione più comune era quella che fosse pronto a ripartire per un nuovo giro in prestito altrove. Oppure, come era probabilmente nelle iniziali intenzioni del Milan, Pobega avrebbe dovuto partire a titolo definitivo in questo calciomercato alla prima offerta ritenuta consona per il suo valore.

Si sa, in fin dei conti, come funziona nei grandi club: o si crede in un giocatore e si punta su di lui, o è il ragazzo stesso a chiedere la cessione, per poter giocare con continuità e permettere, così, alla sua carriera di spiccare il volo. Seppur in altri lidi. Un po' come è successo, nell'estate 2018, allo stesso Milan con Manuel Locatelli, che fu ceduto a titolo definitivo al Sassuolo. Ed ora, dopo tre stagioni, è Campione d'Europa con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini ed in procinto di tornare in una big della nostra Serie A, la Juventus.

Difficile, adesso, capire se il Milan abbia cambiato idea su Pobega per averlo visto impegnarsi, tanto e bene, in allenamento durante il ritiro a Milanello. O per come è entrato in campo nell'amichevole contro la Pro Sesto. O perché per lui si è fatta avanti l'Atalanta: una società che, quando si parla di piccoli, potenziali campioni di lanciare è sempre all'avanguardia. Fatto sta che i rossoneri, che inizialmente avevano inserito Pobega, al pari di Andrea Conti, Mattia Caldara e Samu Castillejo nella lista dei partenti, oggi quasi sicuramente lo confermeranno in organico.

Pobega, dunque, resterà agli ordini di mister Stefano Pioli in questa stagione. Meglio non infilarsi in qualche cessione a cuor leggero della quale, in futuro, il Milan potrebbe pentirsi. Dovrebbe quindi essere lui il quarto centrocampista dopo Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali. Milan, il rinnovo di Kessié ora è un giallo: le ultime novità >>>