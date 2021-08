Calciomercato Milan – Pobega ‘prenotato’ dal Torino: tutti i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, con tutta probabilità, giocherà con la maglia granata la stagione 2021-2022

Daniele Triolo

Il Milan si priverà di Tommaso Pobega in questa sessione estiva di calciomercato. Come ricordato, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista classe 1999 è destinato a trasferirsi al Torino, alla corte di Ivan Juric, per disputare da protagonista la stagione 2021-2022.

Pobega, ha sottolineato il quotidiano torinese, era già stato cercato l'anno scorso da Davide Vagnati, direttore sportivo granata. Il giocatore, però, scelse lo Spezia, proseguendo, così, il suo percorso di maturazione in Serie A (con 6 gol e 3 assist in 20 partite) alla corte di Vincenzo Italiano dopo la stagione precedente, molto buona, in Serie B con il Pordenone.

Un po' centrale, un po' mezzala, centrocampista 'box to box' per dirla all'inglese, Pobega, punto fermo della Nazionale Italiana Under 21, giocherà al fianco del playmakerRolando Mandragora (suo compagno anche in azzurro), nel 3-4-2-1 che il tecnico Juric sta provando in vista del campionato.

Pobega si trasferirà dal Milan al Torino nei prossimi giorni di calciomercato con la formula del prestito secco. Gratuito, sì, per i granata, ma senza diritto di riscatto. Il Diavolo, quindi, al termine della stagione, riavrà tra le proprie fila un giocatore che, si presume, nel frattempo abbia giocato, accumulato esperienza e che, dunque, sia migliorato ulteriormente.

Il Torino ha battuto la concorrenza, folta, che c'era su Pobega. In primis quella di Cagliari e Sampdoria, ma anche Udinese, Spezia e Venezia. L'operazione, ad ogni modo, verrà finalizzata la prossima settimana, se non addirittura negli ultimi due-tre giorni del mercato estivo.

Questo perché, ha evidenziato 'Tuttosport', il Milan al momento ha i centrocampisti contati. Pertanto, Stefano Pioli dovrebbe convocare Pobega per la sfida di Genova contro la Sampdoria.