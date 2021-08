Calciomercato Milan – Pobega in uscita: a giorni il sì al Torino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega arriverà alla corte di Ivan Juric la prossima settimana. Il punto della situazione

Daniele Triolo

Il Milan si prepara a salutare, in questa sessione estiva di calciomercato, il giovane Tommaso Pobega. Il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero, classe 1999, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola si trasferirà al Torino con la formula del prestito secco e gratuito fino al 30 giugno 2022.

In granata, con il tecnico Ivan Juric, Pobega avrà la possibilità di giocare con continuità, migliorare ulteriormente e tornare, dunque, al Milan tra un anno più forte e pronto a lottare per un posto da titolare in Prima Squadra. Naufragati i tentativi, quindi, per Sofyan Amrabat della Fiorentina (costa 15 milioni di euro ...) e Giulio Maggiore dello Spezia, il Torino ha virato con Pobega, trovando 'sponda' nei rossoneri.

Il giocatore, 6 gol e 3 assist in 20 partite in Serie A nell'ultima stagione con lo Spezia, interessava anche a Cagliari e Sampdoria, ma il Toro ha messo la freccia, di fatto, prenotandolo. Ma quando potrà mettersi a disposizione di Juric? Sicuramente ciò accadrà non prima della prossima settimana.

Il Milan, infatti, è attualmente a corto di centrocampisti e, pertanto, Stefano Pioli dovrebbe convocare Pobega per la prima giornata della Serie A 2021-22 che, per il Diavolo, sarà lunedì sera a Genova contro la Sampdoria. Quindi, dai giorni seguenti, il via libera dei rossoneri alla partenza di Pobega verso la Mole Antonelliana.