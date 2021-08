Calciomercato Milan – Pobega al Torino, è fatta: ecco la formula / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. L'arrivo di Tiemoué Bakayoko ha sbloccato la cessione di Tommaso Pobega al Torino: la formula

Porte girevoli per il Milan a centrocampo. Si è ormai conclusa la trattativa con il Chelsea per il ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero. Un arrivo che ha sbloccato definitivamente la cessione di Tommaso Pobega al Torino. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio i rossoneri hanno dato l'ok a liberare il ragazzo in questi minuti, vale a dire dopo aver avuto la certezza di chiudere per Bakayoko. Il classe 1999 si trasferisce in granata in prestito secco e sarà già a disposizione di Ivan Juric per la gara esterna contro la Fiorentina. Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite