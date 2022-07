Calciomercato Milan – Plizzari verso un nuovo prestito: ipotesi Reggina

Alessandro Plizzari interessa alla Reggina: si tratterebbe di un ritorno per il portiere, che va verso una nuova stagione in prestito

Alessandro Plizzari interessa alla Reggina: si tratterebbe di un ritorno per il portiere, che pare ormai destinato ad una nuova stagione in prestito. Dopo il rinnovo di Mirante, infatti, e la probabile conferma di Tatarusanu come vice-Maignan per Plizzari si chiudono le porte del Milan. L'estremo difensore classe 2000 è giunto all’ultimo anno di contratto con i rossoneri, senza mai debuttare in prima squadra.