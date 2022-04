Calciomercato Milan – Ala destra, pista Asensio da non trascurare

Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid, potenziale obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Già presi contatti con l'entourage

Daniele Triolo

Per 'Tuttosport' oggi in edicola il Milan, nel calciomercato estivo, acquisterà un'ala destra e la pista Marco Asensio non sarebbe assolutamente da trascurare. Il fantasista del Real Madrid, classe 1996, è stato in vacanza a Milano con la fidanzata alla fine del mese di marzo e potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con le 'Merengues' il 30 giugno 2023.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha riferito il quotidiano torinese, non vorrebbe perdere Asensio. Ma, al contempo, non farà di certo le barricate per tenerlo in squadra. Affinché Asensio diventi, però, un colpo di calciomercato del Milan nell'estate 2022 servirà che il club rossonero paghi il suo cartellino almeno 25 milioni di euro, se non di più.

Oltretutto, servirebbe che il giocatore conceda uno sconto al Diavolo sull'ingaggio netto annuale, visto che alla 'Casa Blanca' percepisce, attualmente, 5,5 milioni di euro e che il Milan ha fissato il proprio 'salary cap interno' a 4,5. Ad ogni modo, sono già avvenuti contatti tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del giocatore maiorchino, che ha rivelato come un futuro a Milano sia un'opportunità da tenere in considerazione.

Sulle tracce di Asensio, autore di 10 gol in 34 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali finora in stagione con i 'Blancos', c'è anche l'Arsenal. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

