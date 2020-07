Calciomercato Milan – Pioli vuole tre rinnovi oltre a Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, Stefano Pioli gradirebbe il rinnovo di contratto di tre giocatori oltre alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico emiliano si sarebbe già espresso in maniera positiva sui prolungamenti dei contratti di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli. I primi due hanno il loro attuale contratto in scadenza nel 2021, mentre il capitano rossonero nel 2022.

