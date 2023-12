Milan convinto: Ibrahimovic e il calciomercato aiuteranno Pioli. Gli obiettivi

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando della situazione del Milan di Stefano Pioli, in caduta in campionato e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League, ha rivelato un retroscena. Secondo il quotidiano generalista, infatti, a 'Casa Milan' sono convinti che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in società e la sessione invernale di calciomercato saranno d'aiuto a Pioli per risalire la china.