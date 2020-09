Calciomercato Milan – Pioli: “Ecco cosa mi ha detto la società”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, ha parlato del mercato rossonero e dei possibili nuovi colpi di Maldini e Massara.

Le parole di Pioli

“La società si è detta disponibile a migliorare questa rosa se ci sarà la possibilità, il mercato è ancora lungo. Quando saremo al completo saremo un organico competitivo, siamo giovani ma stiamo crescendo bene, poi dopo se ci sarà la possibilità di migliorare in qualche posizione non ci faremo cogliere impreparati. Al centro della difesa? In questo momento gli infortuni di Romagnoli e Musacchio ci limitano delle scelte. Spero di recuperare Duarte per la prima partita, poi vedremo cosa potrà succedere”.

Calciomercato Milan: Chiesa

“Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione, ho dei direttori ed un’area tecnica importante che deve pensare al mercato, devo concentrarmi sulle prossime partita, sulla prima che va affrontata con l’approccio giusto. Le amichevoli le abbiamo affrontate con la giusta voglia, il primo impegno ufficiale dovrà dirci tante cose”.

