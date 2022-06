Calciomercato Milan – La rivelazione: “Pioli mi parlò di de Paul”

Stefano Pioli avrebbe voluto Rodrigo de Paul al Milan la scorsa estate di calciomercato? Plausibile, almeno a quanto dice il bagnino Andrea

Daniele Triolo

Stefano Pioli avrebbe voluto Rodrigo de Paul al Milan durante il calciomercato estivo 2021? Non è possibile saperlo con certezza, sebbene, come si ricorderà, il Diavolo si era interessato al fantasista argentino dell'Udinese, classe 1994, prima che su di lui piombasse con forza l'Atlético Madrid.

Il quale, staccando un assegno da 35 milioni di euro più bonus, era riuscito a riportare de Paul nella Liga, dove, qualche annata prima, aveva già militato difendendo i colori del Valencia. Ma da dove è uscita nuovamente fuori questa voce del Milan su de Paul? Tutto merito de 'La Gazzetta dello Sport' che, sulle tracce di mister Pioli in vacanza in Versilia, ha intervistato un po' di persone che lo frequentano abitualmente durante le vacanze.

Calciomercato Milan, Pioli su Messias e de Paul nell'estate 2021

Uno di loro, per esempio, è Andrea, proprietario e bagnino del 'Bagno Alba' di Forte dei Marmi, dove Pioli ricarica le batterie in vista della prossima stagione con il Milan. Andrea ha rivelato, tanto per cominciare, come si aspettasse un assalto del Milan a Junior Messias nella scorsa estate di calciomercato. Proprio perché aveva avuto modo di parlare del brasiliano, classe 1991, con Pioli.

"Un anno fa il mister mi parlò di Messias e alla fine, in effetti, il Milan lo ha preso", ha detto Andrea. Il quale, poi, però, si è lasciato andare ad un'ulteriore 'confessione' dei suoi dialoghi estivi con il tecnico rossonero. "Va bene Messias ma un anno fa abbiamo parlato anche di de Paul che non è arrivato". Segno, però, di come il Diavolo, effettivamente, fosse sulle tracce del calciatore sudamericano.

De Paul, nella sua prima stagione all'Atlético Madrid, ha giocato 48 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali, segnando appena 4 gol e fornendo 2 assist. Non il massimo, insomma. Al punto che, come sembra, può già lasciare la Madrid biancorossa per tornare in Serie A. Non al Milan, bensì alla Roma di José Mourinho, che lo sta cercando con insistenza.