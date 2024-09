Secondo Calciomercato.com, Stefano Pioli , ex allenatore del Milan , sembra a un passo dall'accordo con l'Al Nassr , la squadra di Cristiano Ronaldo . Pioli, attualmente senza squadra dopo aver lasciato i rossoneri, è in trattative avanzate con il club saudita, desideroso di rafforzare il proprio progetto tecnico. L'allenatore italiano, non è libero da vincoli contrattuali, questo perché è ancora legato al Milan. Prima di poter firmare con gli arabi deve prima rescindere il proprio contratto con i rossoneri.

Pioli, reduce dall’esperienza in Serie A con il Milan, è pronto a mettersi alla prova in un contesto diverso, ma altrettanto competitivo. L'ex tecnico rossonero ha ricevuto diverse offerte, ma l'opportunità di allenare una squadra come l'Al Nassr, con un campione come Ronaldo in rosa, sembra averlo convinto.