Di Marzio: “Pioli all’Al-Nassr, domani si chiude: ecco i dettagli”

L' Al-Nassr , compagine della Saudi Pro League araba, ha esonerato nelle scorse ore il suo allenatore, il portoghese Luis Castro e, come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato , ha deciso di puntare su Stefano Pioli per ricoprire quel ruolo.

Il tecnico di Parma, al Milan nelle ultime cinque stagioni (2019-2024) e vincitore dello Scudetto 2022 con i rossoneri, dovrebbe chiudere domani la trattativa con la squadra di Riyadh. Pioli firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione.