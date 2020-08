Calciomercato Milan – Piace Wilmar Barrios dello Zenit: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Archiviata molto positivamente, seppur con risultati di classifica non invidiabili, la stagione 2019/2020, il Milan lavora alla campagna acquisti/cessioni per la prossima (imminente) stagione. L’ultimo nome emerso è quello di Wilmar Barrios, già accostato ai rossoneri due stagioni fa. L’indiscrezione arriva dai colleghi spagnoli di Goal.

Ma chi è Wilmar Barrios? Si tratta di un centrocampista difensivo classe 1993, colombiano, attualmente allo Zenit San Pietroburgo e con un contratto fino al giugno 2023. Acquistato per 15 milioni dal Boca Juniors nel 2019, in questa stagione Barrios ha collezionato 35 presenze tra tutte le competizioni (Champions League compresa) con 1 gol all’attivo. Parliamo di un mediano davanti la difesa, dunque un potenziale sostituto di Bennacer o Kessie.

Vedremo se ci saranno conferme o meno circa l’interesse del Milan su Barrios. Al momento rimaniamo parecchio scettici. Parliamo di un classe ’93, non è l’età il problema, quanto il prezzo del cartellino che lo Zenit potrebbe chiedere (avendolo pagato 15M appena un anno e mezzo fa, lo acquistarono a febbraio 2019). Al Milan, parere nostro, servirebbero più giocatori che conoscono il calcio italiano, che impieghino poco tempo tempo per adattarsi, in modo da essere subito arruolabili.

