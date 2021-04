Calciomercato Milan – Piace Orsolini: il Bologna ha il sostituto in casa

Le ultime sul calciomercato del Milan. Riccardo Orsolini è sempre nel mirino dei rossoneri. Il Bologna ha il sostituto in casa

Milan sempre attivo per quanto riguarda il calciomercato. Se da un lato la squadra è focalizzata all'obiettivo Champions League, dall'altro la dirigenza sta già iniziando a fare le prime valutazioni per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce 'Repubblica' i rossoneri stanno monitorando con attenzione il profilo di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco del Bologna. Il giocatore sembra quello più vicino a salutare la formazione di Sinisa Mihajlovic, che ha già in casa il sostituto: si tratta di Andreas Skov Olsen. Sulla destra, infatti, a parte un Alexis Saelemaekers sempre positivo, non è difficile notare l'assenza di minuti di Samu Castillejo, ormai relegato a ultima scelta del ruolo. Stefano Pioli, infatti, nelle ultime uscite gli sta sempre preferendo Brahim Diaz. I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos