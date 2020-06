Calciomercato Milan – Piace Milenkovic, ma la Fiorentina fa muro: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Compagno di reparto di Alessio Romagnoli cercasi. Nessuno tra Simon Kjaer, Mateo Musacchio e Leo Duarte è sicuro di una conferma in rossonero per il prossimo anno, motivo per cui il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Come riportato da ‘Calciomercato.com’, Ralf Rangnick ha quattro idee in testa: Ajer del Celtic Glasgow, Kouassi del Psg, Koch del Friburgo e Milenkovic della Fiorentina.

Per quanto riguarda il centrale della Viola, il Milan ha già provato a chiederlo nell’ambito dei discorsi inerenti a Lucas Paqueta. Ma la squadra di Rocco Commisso non ha nessuna intenzione di privarsi del suo giocatore, che piace moltissimo anche al Napoli. Attenzione però alla volontà di Milenkovic, che nei giorni scorsi ha così parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Voci su Milan e Napoli? Fanno piacere, ma per il futuro c’è tempo“. La sua valutazione si aggira sui 35 milioni di euro.

