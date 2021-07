Calciomercato Milan – Piace Kamara ma il Marsiglia tiene duro

Il Milan è interessato a Kamara per rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato, ma il Marsiglia spara alto con le cifre

Il calciomercato del Milan prosegue e i rossoneri monitorano Boubacar Kamara del Marsiglia . Paolo Maldini e Ricky Massara tengono d'occhio il giovane centrocampista da tempo, ma il club francese chiede ben 20 milioni di euro per lasciarlo partire, come riportato dal Corriere dello Sport.

Kamara gioca in prima squadra al Marsiglia dal 2017 e fino ad ora ha collezionato 90 presenze con 2 reti segnate. Il suo compito non è quello di fare gol: parliamo del classico centrocampista di quantità che garantisce corsa e fisicità in mezzo al campo.