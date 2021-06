Calciomercato Milan – Piace Kamara, ma il Marsiglia spara alto: le ultime

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. Piace Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia: pronta una nuova offerta

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato : Boubacar Kamara resta un obiettivo. Il calciatore dell' Olympique Marsiglia , capace di agire sia da difensore centrale che da mediano davanti alla difesa, costituirebbe un'ottima alternativa per Stefano Pioli .

Il contratto del classe '99 scade a giugno 2022 e questa situazione lo rende particolarmente appetibile. Il prezzo, infatti, potrebbe non essere trascendentale. Ma l'Olympique Marsiglia continua a sparare alto.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il Milan avrebbe offerto 12 milioni di euro, ma la richiesta dei francesi è di almeno 20. Il calciatore non intende rinnovare il contratto e potrebbe spingere per la cessione, facendo abbassare il prezzo. Non è escluso, stando al quotidiano, un mini-rilancio da parte dei rossoneri.