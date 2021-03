Calciomercato Milan – Piace Fabio Blanco, gioiello del Valencia | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Fabio Blanco Gómez, classe 2004, lascerà a giugno il Valencia. Ma lo vuole mezza Europa

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, sul taccuino di Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, sia segnato anche il nome di Fabio Blanco Gómez. Classe 2004, esterno destro offensivo di ruolo, Fabio Blanco lascerà il suo attuale club, il Valencia, a parametro zero dal prossimo 1° luglio.