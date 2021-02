Calciomercato Milan – Piace En-Nesyri, ma il Siviglia vuole blindarlo | News

Calciomercato Milan: le ultime su En-Nesyri

Youssef En-Nesyri è uno degli attaccanti più ‘caldi’ del momento. Il centravanti marocchino, classe 1997, si era messo in luce nel Leganés, nella Liga spagnola, nella prima metà della scorsa stagione.

Lì, nella città della comunità autonoma di Madrid, aveva segnato 11 reti in 34 gare tra campionato e Copa del Rey prima che, nel gennaio 2020, il Siviglia lo strappasse ai capitolini versando nelle loro casse ben 20 milioni di euro.

In Andalusia, En-Nesyri ha disputato una buona seconda parte di stagione l’anno scorso (6 gol in 28 gare, Europa League compresa) e, poi, è esploso nell’annata in corso: 17 gol in 31 partite, di cui 4 in 6 apparizioni in Champions League.

Il suo nome, giocoforza, è finito sui taccuini di tanti club in Europa, tra cui, nella Serie A italiana, su quello del Milan e della Roma. Nella Premier League inglese, invece, En-Nesyri piace a Manchester United, Liverpool e West Ham.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Estadio Deportivo‘, il Siviglia, pur di non perdere il forte cannoniere nativo di Fès, è pronto a rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025, portando il suo stipendio a 3 milioni di euro netti l’anno.

