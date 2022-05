Calciomercato Milan – Piace Cristante: sondaggio anche della Juventus

Bryan Cristante obiettivo di calciomercato del Milan? Possibile: il Diavolo perderà Franck Kessié e ha un'esigenza per le liste. Il punto

Daniele Triolo

Bryan Cristante obiettivo del Milan per il calciomercato estivo? Possibile, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, cerca un centrocampista poiché, come noto, dal prossimo 1° luglio Franck Kessié sarà ufficialmente un calciatore del Barcellona.

Sostituendo Kessié con Cristante il Milan potrebbe beneficiarne in fase di composizione delle liste per la Serie A e per la UEFA Champions League, in quanto il classe 1995, come si ricorderà, è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero e con il Diavolo aveva fatto il suo esordio nel calcio professionistico.

Su Cristante, ha comunque precisato 'Tuttosport', c'è stato anche un sondaggio della Juventus. Fu l'attuale tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, infatti, a lanciare Cristante tra i 'grandi' con la maglia rossonera all'epoca in cui 'Acciughina' sedeva sulla panchina del Diavolo.

Se vorranno Cristante, però, sia il Milan sia la Juventus, in vista del prossimo calciomercato estivo, dovranno vincere le resistenze di José Mourinho, che vorrebbe trattenere il suo centrocampista nella Capitale. A patto, però, che rinnovi il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Altrimenti in casa giallorossa si imporranno doverose riflessioni sulla sua partenza. Il Milan valuta un ritorno a sorpresa! Le ultime news di mercato >>>

