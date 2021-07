Calciomercato Milan – Piace Brandt del BVB: i numeri dell’ultima annata

Il Milan, per il calciomercato estivo 2021, sembra interessato a Julian Brandt. Vediamo com'è andata la sua ultima stagione a Dortmund

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, vorrebbe prendere Julian Brandt. Almeno questo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per portare Brandt, classe 1996, in rossonero, il Milan sarebbe disposto a spendere 5 milioni di euro per il prestito oneroso, fissando un diritto di riscatto di 22 milioni di euro da esercitare al termine della stagione 2021-2022.

Dopo cinque, spettacolari stagioni al Bayer Leverkusen, il centrocampista offensivo tedesco (è in grado di giocare sia da trequartista sia da esterno sinistro d'attacco, è abile sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3), destro naturale, ha deluso, parzialmente, le aspettative nelle sue due ultime stagioni, trascorse al Borussia Dortmund. I gialloneri lo avevano prelevato dalle 'Aspirine' per 25 milioni di euro nell'estate 2019, ma Brandt non è esploso.

Nella sua ultima annata nella Ruhr-Vestfalia, in una stagione iniziata con Lucien Favre in panchina e poi terminata con Edin Terzic, Brandt ha disputato 45 gare tra Bundesliga (31), Champions League (8), DFB-Pokal (la Coppa di Germania, 5) e la finale di Supercoppa di Germania, segnando 4 gol, di cui 3 in campionato e fornendo 2 soli assist.

In campo per 1.985 minuti totali, di cui soltanto 214 in Champions League, Brandt, di fatto, ha giocato la media di 45' per partita, perdendo il giro della Nazionale per gli Europei e non brillando come al BVB tutti avevano sperato. Sulle sue tracce, oltre al Diavolo, anche la Lazio.