Calciomercato Milan – Piace Barak: pista percorribile per giugno | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Antonin Barak, trequartista dell'Hellas Verona, interessa ai rossoneri per l'estate

Barak, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, interessa effettivamente al Milan. Il ceco potrebbe arrivare nella sessione estiva di calciomercato. Il Verona, infatti, non ha intenzione di privarsi ora del giocatore, ma in estate la situazione con ogni probabilità sarà diversa. Al momento non c'è una vera trattativa tra i due club, ma dei contatti ci sono stati. Insomma, Barak piace, ma vedremo se Maldini e Massara decideranno di affondare il colpo nei prossimi mesi. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>