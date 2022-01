Calciomercato Milan – Piace Aké del Man City: i numeri in stagione

Le ultime news di calciomercato sul Milan: 'rumors' danno il Diavolo su Nathan Aké, difensore olandese classe 1995 del Manchester City

Daniele Triolo

'Rumors' di calciomercato, rilanciati anche dal 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina, danno il Milan sulle tracce di Nathan Aké, classe 1995, difensore centrale olandese di proprietà del Manchester City. Il Diavolo, come noto, sta cercando un elemento in quel ruolo che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær e il Nazionale 'oranje' potrebbe rientrare, come identikit, sicuramente nella lista dei candidati.

Cresciuto nelle giovanili dell'ADO Den Haag prima e del Feyenoord poi, Aké (la cui capigliatura ricorda quella di Ruud Gullit nei suoi primi anni di Milan), è entrato giovanissimo nell'Academy del Chelsea, in Inghilterra. Ha giocato in prestito nel Reading e nel Watford prima di imporsi con la maglia del Bournemouth, che ne rilevò il cartellino a titolo definitivo per 22,8 milioni di euro nel 2017.

Tre, ottime stagioni con le 'Cherries' e poi, nell'estate 2020, il trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola per oltre 45 milioni di euro. Nella fila dei 'Citizens', però, non è mai stato titolare fisso, gioca poco e, pertanto, potrebbe rimettersi in gioco altrove. Sotto contratto con il City fino al 30 giugno 2025, Aké, centrale di piede sinistro, in grado di giocare anche da terzino e davanti la difesa, farebbe sicuramente al caso del Milan.

In stagione, finora, ha collezionato 14 presenze tra Premier League (8), Champions League (3) e coppe nazionali inglesi (3), segnando anche 2 gol, uno in campionato e uno in Champions. Il suo minutaggio, però, non è poi così elevato: appena 1.055 minuti sul terreno di gioco, pari a 75' circa per partita. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>