Calciomercato Milan – Pessina al Monza: ecco il guadagno dei rossoneri

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbero muoversi molto, per questo, ogni entrata, potrebbe essere fondamentale. Matteo Pessina, capitano del Monza, si è trasferito nell'ultima estate dall'Atalanta al Monza. Precedentemente il calciatore era arrivato a Bergamo dal Milan, squadra in cui era cresciuto dopo una prima esperienza proprio al Monza. Nell'accordo tra rossoneri e nerazzurri c'era una percentuale di rivendita in favore del Milan: secondo quanto riporta Calcio&Finanza, i rossoneri hanno guadagnato ufficialmente 1.6 milioni di euro dal passaggio di Pessina dall'Atalanta al Monza. Pochi soldi, che potrebbero comunque essere utile al Milan per la prossima sessione di calciomercato.