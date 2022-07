Calciomercato Milan – Il Monza chiude per Pessina: sorride il Diavolo

Secondo Gianluca Di Marzio, il Monza di Silvio Berlusconi ha praticamente chiuso l'operazione per l'acquisto a titolo definitivo di Matteo Pessina dall'Atalanta; questa notizia fa sorridere PaoloMaldini e il Milan, che per via di una clausola presente nel contratto dell'italiano riceverà risorse fresche per il proprio calciomercato.