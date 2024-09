Calciomercato Milan – Persa la pazienza con Jovic: ecco la scelta sul futuro

Nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio si conoscerà con ogni probabilità il futuro di Luka Jovic, attaccante del Milan. Il serbo, infatti, dopo un inizio di ritiro non particolarmente difficoltoso, è stato di fatto messo alla porta dal club. Negli ultimi giorni, infatti, il calciatore ha lasciato il centro sportivo di Milanello, così come il compagno di squadra Ismael Bennacer. Si era parlato di un problema di carattere fisico, ma sta di fatto che da quel momento non è più tornato in campo con il Diavolo. Mentre con la maglia della Serbia ha addirittura disputato due match su due.