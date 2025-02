Fikayo Tomori ha deciso di non lasciare il Milan per il Tottenham in questa sessione invernale di calciomercato. Vuole rimanere in rossonero

Daniele Triolo Redattore 2 febbraio - 13:00

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Fikayo Tomori, difensore centrale inglese, abbia rifiutato una ricca offerta del Tottenham, che avrebbe voluto riportarlo in Premier League dopo quattro anni in rossonero, decidendo di restare al Milan in queste battute finali del calciomercato invernale.