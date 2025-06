Calciomercato Milan, per Modric visite, firma e poi Mondiale per Club

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Luka Modric , classe 1985 , si appresti a diventare il primo, grande colpo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, oggi Modric fa le visite e firma

Esauriti gli impegni con la sua Nazionale, la Croazia, il centrocampista svolgerà in queste ore le visite mediche per il Milan in patria. Poi firmerà 'da remoto' il suo contratto annuale (scadenza 30 giugno 2026) con una probabile opzione per un secondo anno.