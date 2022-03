Calciomercato Milan – Per la trequarti spunta il nome di Carvalho

Il calciomercato del Milan guarda in Inghilterra e, stando alle ultime, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Fabio Carvalho del Fulham

Come riporta calciomercato.com, sul ragazzo si sarebbero fiondate anche Arsenal e Liverpool, consapevoli delle potenzialità e della duttilità del portoghese. Il Milan, dal canto suo, avrebbe da tempo allacciato i rapporti col ragazzo, che andrà in scadenza a giugno e che potrebbe rappresentare così un'interessante occasione a parametro zero. Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza. Novità su Renato Sanches.